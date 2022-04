CL-Duell gegen Villarreal: Der FC Bayern kämpft gegen einen Fluch

Das 1:0 am Samstag in der Liga gegen Augsburg fiel in die Kategorie Arbeitssieg, das Hinspiel gegen Villarreal vor einer Woche war überhaupt ein Offenbarungseid. Die Bayern wussten im Duell mit dem Außenseiter aus Spanien phasenweise nicht, wie ihnen geschah und hätten sich auch nicht beschweren dürfen, wenn die Niederlage höher ausgefallen wäre.