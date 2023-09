ÖFB-Team: Über Aufschlüsse und Trugschlüsse vor dem Schweden-Spiel

Bei Beurteilung und Einordnung eines Testspiels wie jenes gegen Moldau muss die Relativität deutlich über den Extremen stehen. Schwarz-Weiß-Denken ist kaum angebracht, zumal sich am Dienstag die Aufgabe an das Nationalteam mit dem Gastspiel in Schweden ohnehin komplett anders darstellen wird.

Matches wie das 1:1 von Linz sind generell undankbar und zumeist unangenehm, viele Erkenntnisse für die Partie in Stockholm lassen sich nicht ableiten, vielleicht aber für die generelle Zukunft des Nationalteams, da sich nur wenige auf dem Laufsteg für Teamchef Ralf Rangnick aufgedrängt haben.