Ob Rapid, Capitals oder Fivers: Der Kampf um die Platz-Wahl

Der Aufschrei war groß, als bei der Begehung der Innsbrucker TWK-Arena die Behörde die Kapazität von 3.000 auf 400 reduzierte. Eine Größenordnung, die es den persönlich haftenden Geschäftsführern bei den Eishockey-Klubs nicht erlaubt, an einer Profiliga teilzunehmen. Denn im Eishockey machten vor Corona die Zuschauereinnahmen zirka ein Drittel der Budgets aus. Am 5. August steigt ein Termin der ICE-Hockeyleague mit Gesundheitsminister Anschober. Laut Liga-Manager Christian Feichtinger sollen Regeln für alle Hallensportarten erörtert werden.

Das Problem ist für Capitals-Manager Franz Kalla, dass „die Covid-19-Bundesverordnung bezüglich der erlaubten Zuschauer in allen Bundesländern anders interpretiert wird. Uns geht es darum, dass die Verordnung überall gleich ausgelegt wird.“ Die Saison soll am

25. September beginnen.

Sicher ist vorerst nur, dass es keine Stehplätze geben wird. Ungeklärt ist auch, wie der geforderte Meter Abstand gemessen wird? Von der Nase weg, oder von der Schulter? Laut einer Information des Österreichischen Instituts für Sportstättenbau (ÖISS) beträgt die Reduktion mindestens 50 Prozent des möglichen Fassungsvermögens. Bei Einhaltung des Ein-Meter-Sicherheitsabstandes in alle Richtungen schrumpft die Kapazität auf 17,5 Prozent. Sobald der Abstand von einem Meter unterschritten wird – also ab einer Auslastung von 25 Prozent – ist in Hallen eine Maske zu tragen.

Caps-Manager Kalla versucht Hysterie aus der Debatte zu nehmen. „Natürlich will niemand einen Cluster in seiner Halle. Aber es wird wie überall ein unvermeidbares Risiko geben.“ Die Capitals haben mit ihrer Fan-Arbeitsgruppe ein Konzept erstellt: „Unsere Fans würden sich nicht wehren, wenn es zum Beispiel eine Maskenpflicht geben würde und wir so wieder mehr Leute in die Arena lassen könnten.“