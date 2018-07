Novak: „Habe bei Dominic gesehen, was alles möglich ist"

Dennis Novak stand am Mittwoch nach seinem Fünf-Satz-Sieg über den Weltranglisten-19. Lucas Pouille in der zweiten Runde von Wimbledon im Tennis-Mittelpunkt. Und danach für ein kleines Plauderstündchen bereit.

KURIER: Wie viele SMS haben Sie nach dem Sieg bekommen?

Dennis Novak: Sehr viele, die kann ich gar nicht zählen. Man beantwortet zunächst vor allem jene, die von Menschen kommen, die immer an mich geglaubt haben.

Hat Ihnen Ihr Freund Dominic Thiem auch schon gratuliert?

Wir haben unmittelbar nach dem Match gesprochen, danach ist er schon nach Österreich geflogen.

Was war das schönste Lob nach dem Sieg?

Das kam vom Trainer von Pouille, der gesagt hat, dass ich verdient gewonnen habe.

Würden Sie sich mit 24 als Spätstarter bezeichnen? Warum hat es früher nicht geklappt?

Ja, es stimmt, dass ich zwei, drei Jahre später dran bin, als es viele von mir erwartet haben. Dafür gibt es viele Gründe, bei einem gehts früher, beim anderen ein bisschen später eben. Da gibt es viele Gründe, die ich hier nicht näher erörtern will. Heuer hat eben alles in der Vorbereitung gepasst, im Vorjahr habe ich durch eine Verletzung viel versäumt. Aber in dieser Zeit habe ich gemerkt, wie sehr ich den Sport liebe.

Hat Sie der Aufstieg von Thiem gehemmt? Während er Grand Slams spielte, waren Sie auf der Future-Tour unterwegs ...

Nein, das hat mich immer gepusht. Ich habe bei ihm gesehen, was alles möglich ist. Und er ist auch einer, der weiß, was ich kann und was in mir steckt. Dominic hat mir immer gesagt, dass ich weiter an mich glauben soll.

Das wird auch Ihr Trainer tun. Sie trainieren ja in der Bresnik-Akademie.

Ja, Günter selbst hat selten Zeit, die meiste Zeit trainiert Wolfgang Thiem mit mir. Da hat sich auch ein freundschaftliches Verhältnis im Team aufgebaut.