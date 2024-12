Nicht alle Sport-Highlights verstecken sich in Großereignissen

Nach dem Sportjahr 2024, das mit der Fußball-EM in Deutschland und den Olympischen Spielen in Paris zwei spektakuläre Großereignisse zu bieten hatte, scheint das Folgejahr auf den ersten Blick vielleicht ereignislos. Abgesehen von der Ski-WM in Saalbach, für die sich der ÖSV sowohl in sportlicher, als auch finanzieller Hinsicht so manchen Erfolg erhofft, hält sich die Vorfreude auf Großereignisse im Sport hierzulande noch ein wenig in Grenzen.

Doch manchmal muss man als Sport-Fan nur ein bisschen genauer hinsehen, um die Highlights auszumachen. Sie haben das aber sicher schon gemacht...

Auch wenn das Jahr 2024 im Zeichen der Comebacks stand – auf eine Rückkehr freuen sich viele heimische Sportfans besonders. Nämlich jene von ÖFB-Teamkapitän David Alaba auf das Fußballfeld und ins Nationalteam – und sollte die WM-Qualifikation dann diesmal klappen, ist das nächste Sporthighlight perfekt. Überraschungen Was wir erwarten können, ist eine spannende Bundesliga-Saison in Österreich, in der der Meisterkampf wie im Vorjahr spannend bleiben dürfte. Und der Sport wird auch bei Events wie Hahnenkammrennen, Formel-1-Grand-Prix von Österreich, bei der Tour de France und an vielen anderen Schauplätzen nicht enttäuschen.

Und manchmal überrascht er uns auch. Wie die Euphorie, die die Handball-EM und die Eishockey-WM im Vorjahr ausgelöst haben. Auch in diesen beiden Sportarten steigen 2025 Weltmeisterschaften. Im Jänner im Handball, im Mai im Eishockey. Wer weiß, vielleicht gibt es wieder eine kleine Überraschung?

Für die scheinbar kleinen Highlights können wir selbst sorgen: Vielleicht trainiert jemand erstmals für einen (Halb-)Marathon, lernt eine neue Sportart oder einen neuen Trick, z.B. am Skateboard, vielleicht will jemand seinen Aufschlag im Tennis verbessern oder plant die Rückkehr in ein (Hobby-)Team...