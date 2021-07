NHL und Spieler verhandelten nur Nebensächliches

Die National Hockey League ( NHL) und die Spielergewerkschaft ( NHLPA) sind am Freitag im Tarifstreit an den Verhandlungstisch zurückgekehrt. Bei den ersten Gesprächen seit der Aussperrung der Spieler durch die Teams am 16. September blieben die Kernfragen aber außen vor.

Die Parteien diskutierten lediglich unter anderem über die Sicherheit der Spieler, Dopingkontrollen und die Spielplangestaltung, nicht aber die offenen wirtschaftliche Fragen.