NFL: Schüsse, Marihuana und Viagra

Zwar sind die Akteure der National Football League generell keine Kinder von Traurigkeit, immer wieder kamen die hoch bezahlten Profis in der Vergangenheit mit dem Gesetz in Konflikt, doch die Anzahl der Verstöße während des Lockouts 2011 markiert einen neuen Höchstwert. Insgesamt gab es 23 Verhaftungen, im März und April landete im Schnitt alle drei Tage ein Spieler auf dem Rücksitz eines Polizeiautos.



Kenny Britt wurde gar zwei Mal verhaftet. Der Offensivspieler der Tennessee Titans war bei einer Routinekontrolle einem Polizeiauto davongerast, am Tag nach dem Schuldspruch wurde der 22-Jährige beim Marihuanakonsum erwischt.



Die Palette der Verbrechen reicht von Drogenmissbrauch und Fahren im alkoholisierten Zustand bis zur schweren Körperverletzung. So wurde Aqib Talib von den Tampa Bay Buccaneers angeklagt, da er den Freund seiner Schwester angeschossen haben soll. Nicht immer sind die Delikte so schwerwiegend, manchmal ist auch nur pure Scham der Beweggrund. Louis Murphy wurde wegen unerlaubten Besitzes von rezeptpflichtigen Arzneimitteln verhaftet. Zudem hatte er das Etikett auf der Tablettenpackung heruntergerissen. Wie sich später herausstellen sollte, handelte es sich dabei um Viagra. "Er wollte nicht, dass seine Freundin erfährt, dass er das braucht", wurde der Polizeibeamte zitiert.



Dabei lässt sich die überschüssige Aggression auch anderweitig ableiten. Tom Zbikowski, als Verteidiger schmerzgeprüft, stieg in den Boxring und gewann seine beiden Kämpfe im Cruisergewicht. "Im Moment ist Boxen mein Sport Nummer eins", sagte er.