NFL: Dritte Niederlage in Serie für die Pittsburgh Steelers

Nach ihrem Traumstart mit elf Siegen in Folge sind die Pittsburgh Steelers in der National Football League (NFL) außer Tritt geraten. Die Mannschaft um den schwach agierenden Star-Quarterback Ben Roethlisberger unterlag dem Tabellenletzten Cincinnati Bengals überraschend mit 17:27, kassierte dabei die dritte Niederlage in Serie und verpasste den vorzeitigen Division-Titel in der AFC North.

Roethlisberger (38) warf unter anderem eine Interception bei nur einem Touchdown. "Die Frustration ist groß", sagte Roethlisberger. Er beendete die Partie mit 20 von 38 Pässen für 170 Yards. Die Steelers (Bilanz 11:3) führen vor dem Hauptrundenabschluss am 3. Jänner weiter in der AFC North und haben bereits seinen Play-off-Platz sicher. Die Cleveland Browns (10:4) könnten aber noch vorbeiziehen.