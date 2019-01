NFL: Das große Finale für den "mächtigsten Mann im Sport"

In das tägliche Geschäft mischt sich Kroenke so gut wie nie ein – so lange die Geschäftszahlen stimmen. Bei Arsenal hielt er stur an Langzeittrainer Arsène Wenger fest, bis der Franzose reif für die Pensionierung war. Während jedoch die Konkurrenten in den Transferperioden munter aufrüsteten, durften die Arsenal-Manager nur behutsam den Kader veredeln.

Der Zorn der Anhänger war Kroenke gewiss. „Liebe das Team, hasse das Regime“ stand nicht selten auf ihren Plakaten.

Mit Kritik sieht sich Kroenke, dessen Frau eine Walmart-Erbin ist (das Privatvermögen des Paares wird auf 14 Milliarden Dollar geschätzt), auch in der NFL konfrontiert. 49 Jahre waren die Rams Teil von Los Angeles, ehe Kroenke 1995 mithalf, den Klub in dessen Heimat Missouri zu transferieren – nach St. Louis.