New York, New York: Große Ouvertüre bei den US Open

Erster Tag in New York. Im Big Apple fliegt wieder die Filzkugel. Während Dominic Thiem gegen den Italiener Thomas Fabbiano erst am Dienstag ins Geschehen eingreift, gibt es schon am Montag einige Highlights für die Freunde des gepflegten Tennissports.

Legendenduell

Serena Williams gegen Maria Scharapowa (1 Uhr in der Nacht auf Dienstag MESZ, live Eurosport). Und dies in der ersten Runde eines Grand-Slam-Turniers. 28 Grand-Slam-Titel haben die beiden Damen auf dem Buckel, beide waren schon die Nummer 1 der Welt. Weil die Russin aber nach der Dopingsperre noch nicht so richtig in Fahrt kam und es deshalb nicht in die Setzliste geschafft hat, ist dieses Duell schon möglich. Die mittlerweile 32-jährige Scharapowa, Inhaberin von fünf Major-Titeln, wird nicht nur deshalb mit Unbehagen in die Partie gehen. Zwar hatte sie Williams bei ihrem ersten Grand-Slam-Triumph 2004 in Wimbledon besiegt, seitdem aber erst einmal (und zwar im selben Jahr) gegen die mittlerweile 37-Jährige nochmals gewonnen. Die restlichen 19 Partien entschied Williams für sich. Sie ist mit sechs Titeln gemeinsam mit Chris Evert die Nummer eins bei den US Open.