Was Sie alles über Dominic Thiem wissen sollten

Dominic Thiem, Österreichs Alleinunterhalter. Selten trifft dies so genau zu wie bei den am Montag beginnenden US Open. Dort ist der Ranglisten-Vierte Österreichs einziger Vertreter in den Einzelbewerben.

Der 25-Jährige wird am Dienstag gleich am Centrecourt Arthur Ashe einsteigen, Gegner ist der Italiener Thomas Fabbiano, die Nummer 87 der Welt (ca. 19 Uhr MESZ). Ganz fit ist Thiem noch nicht, aber auch im Vorjahr hatte er sich einen Virus eingefangen. Danach spielte er groß auf und hätte um ein Haar im Viertelfinale Rafael Nadal besiegt. Vor dem Start noch ein paar Eckdaten über den Ausnahmekönner.