Neuer Name, neuer Modus: UHK Krems vor Saisonstart optimistisch

Neu sind Bad Vöslau und Bruck an der Mur. In der Zwölferliga gibt es nun einen Grunddurchgang mit 22 Runden. Für die besten acht beginnt danach direkt das Viertelfinale, das obere und untere Play-off ist Geschichte. Für die letzten Vier gibt es eine Abstiegsrunde um den Klassenerhalt.

Förthof statt Erber

Eines der Teams, das auch in der neuen Saison wieder vorne mitspielen will, ist der UHK Krems. Bei den Niederösterreichern gab es in den letzten Wochen ebenfalls einige Neuerungen. So wurde etwa ein neuer Name präsentiert. Künftig werden die Kremser nicht mehr Erber als Hauptsponsor, sondern Förthof im Namen tragen.