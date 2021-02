Starke Pöltl-Leistung bei Sieg seiner San Antonio Spurs

Mit einem 117:114 gegen die New Orleans Pelicans haben die San Antonio Spurs am Samstag in der NBA den sechsten Sieg in den vergangenen acht Spielen gefeiert. Jakob Pöltl holte dabei die meisten Rebounds (elf). Außerdem steuerte der 25-jährige Wiener sechs Punkte, zwei Assists, einen Steal und drei Blocks bei. Er gehörte der Startformation der Texaner an und bekam 25:13 Minuten Einsatzzeit.

Im ersten von vier Heimspielen hintereinander lagen die Spurs ab dem 36:34 (15. Min.) stets voran, aber die Partie blieb bis ins Finish spannend. Erst das 117:111 von Topscorer DeMar DeRozan (32 Punkte, zudem elf Assists) bei noch elf Sekunden Spielzeit bedeutete die Entscheidung. 21 Zähler gingen auf das Konto von LaMarcus Aldridge. Die Physis der Pelicans habe sein Team "in der Defense vor Herausforderungen gestellt, aber wir hatten gute Balance in der Offense und haben schlussendlich verdient gewonnen", sagte Pöltl nach dem Spiel.