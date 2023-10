NBA-Star Pöltl: Erfolgreicher Auftakt und eine Eiswasser-Dusche

19.800 Zuschauer am Ontariosee erlebten eine spannende Partie, die erst im Finish entschieden wurde. Bei noch 6:22 Minuten Restspielzeit war es 84:84 gestanden. Der deutsche Weltmeister Dennis Schröder war mit 22 Punkten erfolgreichster Werfer der Raptors. O.G. Anunoby markierte 20 Zähler.

Pöltl sprach von einem "super Start" in die neue Saison. "Wie erwartet war es nicht durchgehend schön, aber wir haben in der Defense gekämpft und ein sehr gutes Team auf 34 Prozent (Trefferquote, Anm.) aus dem Feld gehalten, haben fantastische Transition-Offense gespielt und gut vom Dreier getroffen. Cool, dass wir Coach Darko (Rajakovic, Anm.) gleich in seinem ersten Spiel als Chef einen Sieg schenken konnten." Für den 44-jährigen Serben gab es in der Kabine eine "Dusche" mit Eiswasser.