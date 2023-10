"Jeder Wurf z√§hlt. Eine Erinnerung an die Widerstandsf√§higkeit". So hei√üt ein neues Buch, das der ehemalige Basketball-Profi Carlos Bozzer schrieb und nun ver√∂ffentlichte. Und in diesem besch√§ftigt er sich unter anderem auch ausf√ľhrlich mit einem ganz dunklen Kapitel in seinem Leben. Ein Erlebnis, das er "in einem Winkel meines Geistes √ľber 30 Jahre lang verborgen hielt."