Plötzlich Emo? NBA-Star sorgte mit neuer Frisur für Aufsehen

Denn der 34-Jährige tauchte von Grund auf verändert auf und präsentierte sich unter anderem mit einer neuen Frisur. Seitenscheitel, lange Haare, Butler machte den "Emo-Look" perfekt. "Was das ist? Das ist mein emotionaler Zustand", sagte der NBA-Star selbst dazu, "Ich bin eins mit meinen Emotionen. Das ist es also, was ihr bekommt."