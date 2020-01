NBA-Star Bryant tot: Helikopter-Pilot erhielt vor Crash Warnung

"Es gibt keine Worte, um meinen Schmerz zu beschreiben" (Shaqille O'Neal); "Ich habe Kobe geliebt - er war wie ein Bruder für mich." ( Michael Jordan); "Wir vermissen Dich jetzt schon, Kobe" ( Tom Brady).

Der tragische Unfalltod von Kobe Bryant erschüttert die Sportwelt. Hunderte Wegbegleiter meldeten sich in den Sozialen Medien und in zahlreichen Interviews zu Wort. Vor dem Staples Center in Los Angeles, wo Kobe Bryant 17 Jahre lang für die Lakers aufspielte, legten hunderte Fans Blumen nieder. Dass Kobe Bryant gestern mit nur 41 Jahren aus dem Leben schied, können viele noch nicht fassen.