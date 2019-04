NBA: San Antonio feiert gegen Atlanta 45. Saisonsieg

Die San Antonio Spurs haben am Dienstag in der NBA mit einem 117:111 gegen die Atlanta Hawks den 45. Saisonsieg gefeiert und Platz sieben in der Western Conference behauptet. Der Wiener Jakob Pöltl steuerte je zwei Punkte und Rebounds sowie je einen Assist und Ballgewinn in 9:37 Minuten auf dem Parkett bei.

Die Texaner stellten den Erfolg im vorletzten Heimspiel der regulären NBA-Saison erst mit einem 31:21 im Schlussviertel sicher. In den 48 Spielminuten gab es insgesamt 24 Führungswechsel. San Antonio wurde von DeMar DeRozan angeführt, der neben 29 Punkten auch je sieben Rebounds und Assists verzeichnete.

Bereits am Mittwoch sind die Spurs bei den Denver Nuggets zu Gast. Das Team aus Colorado unterlag im Spitzenspiel der Western Conference bei den Golden State Warriors deutlich mit 102:116. Der Titelverteidiger musste ab der vierten Minute des dritten Viertels auf Kevin Durant verzichten, nachdem sich der 30-Jährige zwei technische Fouls eingehandelt hatte. Der zweifache NBA-Finals-MVP war zuvor mit einer Schiedsrichterentscheidung nicht einverstanden. Topscorer der Kalifornier war DeMarcus Cousins. Der Center erzielte 28 Punkte und holte zudem zwölf Rebounds. Golden State führt im NBA-Westen jetzt mit zwei Siegen Vorsprung auf Denver. Beide Teams haben noch je fünf Spiele im Grunddurchgang zu bestreiten.