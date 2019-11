NBA: Philadelphia erlitt in Phoenix erste Saison-Niederlage

Die Philadelphia Sixers haben am Montag im sechsten Spiel die erste Saisonniederlage in der National Basketball Association ( NBA) erlitten. In Phoenix waren u.a. 40 Punkte von Devin Booker und 21 von Ricky Rubio zu viel für die Gäste, die schließlich mit 109:114 das Nachsehen hatten. Die Phoenix Suns stellten mit dem fünften Sieg im siebenten Spiel den besten Saisonstart seit 2013/14 ein.

NBA-Ergebnisse vom Montag:

Memphis Grizzlies - Houston Rockets 100:107, Washington Wizards - Detroit Pistons 115:99, Brooklyn Nets - New Orleans Pelicans 135:125, Minnesota Timberwolves - Milwaukee Bucks 106:134, Phoenix Suns - Philadelphia 76ers 114:109, Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 127:118.