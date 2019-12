NBA: Nächste Niederlage für Jakob Pöltl und San Antonio

Die San Antonio Spurs sind mit einer 98:132-Schlappe bei den Detroit Pistons ins zweite NBA-Saisonviertel gestartet. Sie erlitten am Sonntag die 14. Niederlage im 21. Spiel. Jakob Pöltl verbuchte acht Punkte, fünf Rebounds und drei Steals in 26:11 Minuten Spielzeit. Er gehörte in Abwesenheit von LaMarcus Aldridge der Startformation der Texaner an.

San Antonio geriet in "Motor City" im dritten Viertel (20:37) entscheidend ins Hintertreffen. Pöltl erlebte eine "schlimme" Niederlage beim Wiedersehen mit Dwane Casey, seinem nun in Detroit tätigen Coach in zwei Saisonen bei den Toronto Raptors. "Leider konnten wir das Momentum vom Clippers-Spiel überhaupt nicht mitnehmen", schrieb der Wiener auf Facebook. DeMar DeRozan (20) und Lonnie Walker IV (13) waren die erfolgreichsten Werfer der Spurs.

Am Dienstag steht ein Texas-Derby an. San Antonio empfängt die Houston Rockets.