NBA: Jakob Pöltls San Antonio Spurs verlieren in Oklahoma

Die San Antonio Spurs haben am Donnerstag auch das zweite Duell mit Oklahoma City Thunder binnen acht Tagen in der NBA verloren. Auf das 99:102 auswärts am Mittwoch vergangener Woche folgte ein 102:107 in eigener Halle. Jakob Pöltl bilanzierte mit zwei Punkten, fünf Rebounds, zwei Assists und je einem Steal sowie Block in 22:43 Minuten auf dem Parkett.

"Wir hatten eine schlechte zweite Hälfte mit vielen Ballverlusten und einigen defensiven Fehlern. Somit hat auch eine zwischenzeitliche 14-Punkte-Führung nicht gereicht", analysierte der 25-jährige Center aus Wien. Das 61:50 zur Halbzeit hatten die Texaner mit dem ersten Angriff nach der Pause noch auf 64:50 ausgebaut. In den zweiten 24 Minuten leisteten sie sich 13 ihrer 19 Turnover.