NBA: Jakob Pöltls San Antonio Spurs in Denver ohne Chance

Für die San Antonio Spurs hat es am Mittwoch in der NBA bei den Denver Nuggets nichts zu holen gegeben. Die Texaner mit Jakob Pöltl in der Startformation unterlagen deutlich 85:113 und fielen auf Platz acht in der Western Conference zurück. Beim aktuellen Stand der Dinge wäre Titelverteidiger Golden State Warriors der Erstrundengegner im Play-off.

Eigentlich hatten die Nuggets mit vier Niederlagen in den vorangegangenen sechs Spielen ein wenig geschwächelt. Davon war gegen San Antonio nichts zu bemerken. Das Team aus Colorado lag von der ersten Minute an immer in Führung.

Pöltl bilanzierte mit drei Punkten, sieben Rebounds, je einem Assist und Ballgewinn sowie zwei blockierten Würfen in 17:04 Spielminuten. Die Topscorer der Texaner, die am Freitag in ihrem drittletzten Auftritt im NBA-Grunddurchgang bei den Washington Wizards gastieren, waren LaMarcus Aldridge und Lonnie Walker IV mit je 16 Zählern. Bei Denver verpasste der serbische Center Nikola Jokic mit 20 Punkten, elf Rebounds und neun Assists knapp ein Triple-Double.