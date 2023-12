Jakob Pöltl gewährt einen Blick hinter die Kulissen der NBA-Show

In der Doku „Big Jak – Die Jakob Pöltl Story“ kommen auch aktuelle Teamkollegen, Trainer, Journalisten in Toronto und Jugendtrainer zu Wort. Zum Beispiel Hubert Schmidt von den Timberwolves in Wien: „Bei Jakob war es am Anfang nicht so, dass er herausragend war. Bei den Auswahlen kam er bei der U14 noch von der Bank, aber in der U16 war er schon klar der Beste.“

Pöltl nahm sich im Trainingszentrum von Toronto Zeit für das Interview. Er spielt seine achte Saison, die durchschnittliche Karriere in der NBA dauert bloß 4,5 Jahre. Torontos Assistant-Coach Jim Sann erinnert sich an 2016: "Mein erster Eindruck von ihm war, dass er ein guter Spieler ist und ein sehr guter werden kann. Das wurde er auch." Pöltl wurde 2016 von Toronto im Draft verpflichtet, spielte von 2018 bis 2023 in San Antonio und kehrte im Februar an den Lake Ontario zurück.