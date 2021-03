Dritter Sieg in Serie für Pöltl und seine San Antonio Spurs

Mit einem 116:110 bei den Cleveland Cavaliers haben die San Antonio Spurs am Freitag in der NBA den dritten Sieg in Serie gefeiert. Jakob Pöltl schrammte mit acht Punkten und zwölf Rebounds knapp am dritten Double-Double hintereinander vorbei. In 25:30 Minuten Einsatzzeit standen für den 2,13 Meter großen Center aus Wien zudem je ein Assist und Steal sowie zwei Blocks zu Buche.

Die Spurs, denen DeMar DeRozan wieder zur Verfügung stand, erzielten den ersten Korb und gaben die Führung in der Folge nicht mehr ab. Bis zu 22 Punkte (75:53, 33. Minute) betrug der Vorsprung. Herausragender Akteur war Keldon Johnson mit 23 Zählern und einer Karriere-Bestmarke von 21 Rebounds.

Sein Team habe "mehr als 40 Minuten lang ein ziemlich solides Spiel abgeliefert", sei "gegen Ende aber ein bisschen schlampig geworden", analysierte Pöltl. In der letzten von fünf Partien hintereinander in der Fremde treten die Spurs bereits am heutigen Samstag bei den Milwaukee Bucks an.