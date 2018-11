NBA: Dallas beendet Niederlagenserie

Die Dallas Mavericks haben ihre jüngste Niederlagenserie in der NBA beendet. Nach sechs Pleiten in Folge besiegten die Texaner am Dienstag die Washington Wizards klar 119:100 (70:49).

Ohne den weiterhin verletzten Deutschen Dirk Nowitzki führte Youngster Luka Doncic die Mavs mit 23 Punkten zum Heimerfolg. Harrison Barnes verbuchte mit 19 Punkten und 13 Rebounds ein Double-Double. Bei den Gästen überzeugte John Wall mit 24 Punkten und zehn Assists.

Für die Mavericks war es der erste Erfolg seit dem 22. Oktober und der dritte Sieg im zehnten Saisonspiel. Die Wizards haben nach zehn Patien eine Bilanz von zwei Siegen und acht Niederlagen.

Milwaukee hat hingegen im zehnten Saisonspiel seine zweite Niederlage einstecken müssen. Die Bucks verloren bei den Portland Trail Blazers klar mit 103:118. Matchwinner für die Gastgeber war Shooting Guard C. J. McCollum mit 40 Punkten.