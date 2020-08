Baseball-Teams verließen das Feld - Trump kritisiert Proteste im Sport

US-Präsident Donald Trump hat den Streik von Basketball-Profis aus Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus erneut kritisiert. Was sie mit dieser politischen Aktion der NBA antäten, werde den Basketball zerstören, sagte Trump zu Journalisten an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. Die Menschen wollten nicht mit Politik konfrontiert werden, wenn sie Sport sehen.

"Es ist sehr schlecht für die NBA", sagte Trump. Angesichts der Schüsse in den Rücken eines angeblich unbewaffneten Schwarzen am Sonntag in Kenosha im Bundesstaat Wisconsin hatten Basketballer der Profiliga NBA Play-off-Spiele boykottiert und damit die Absage aller Partien an drei Tagen in der vergangenen Woche erzwungen. Der Ligaverband und die Spielervereinigung einigten sich inzwischen darauf, dass die Play-offs am Samstag fortgesetzt werden sollen. Bereits in seiner Nominierungsrede auf dem Parteikonvent der Republikaner am Donnerstag warf Trump der National Basketball Association (NBA) vor, "wie eine politische Organisation" geworden zu sein.