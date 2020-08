US-Polizisten schossen Schwarzem in den Rücken: Proteste als Folge

In den USA ist es erneut zu Protesten gekommen, nachdem zum wiederholten Mal ein Schwarzer bei einem Polizeieinsatz schwer verletzt worden ist. Polizisten hätten auf Jacob Blake in der Stadt Kenosha im Bundesstaat Wisconsin geschossen, als sie wegen eines "häuslichen Zwischenfalls" am Sonntagabend alarmiert worden seien, teilte die Polizei mit.

Ein Video, das in sozialen Medien und der Presse kursiert, zeigt, wie zwei Polizisten Blake mit gezogener Waffe folgen, der um seinen grauen Wagen geht. Als er die Tür öffnet, um sich hinter das Steuer zu setzen, zieht ihn einer der Polizisten am Hemd und Schüsse sind zu hören. Blake wird offenbar mehrere Male in den Rücken geschossen.