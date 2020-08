Schüsse bei Demo gegen US-Polizeigewalt: Ein Toter

In Kenosha im US-Staat Wisconsin kommt es bereits den dritten Tag in Folge zu teils gewalttätigen Protesten, nachdem ein Schwarzer bei einem Polizeieinsatz schwer verletzt worden war. Die Unruhen gipfelten am frühen Mittwoch (Ortszeit) in einer Schießerei. Drei Personen wurden getroffen, eine davon tödlich, berichtete die New York Times unter Berufung auf Sheriff David Beth. Es werde untersucht, ob dahinter ein Konflikt zwischen Demonstranten und einer Gruppe bewaffneter Männer stehe, die behaupteten, sie würden Geschäfte schützen, hieß es.

Ein Video in den sozialen Medien zeigte eine Schießerei zwischen Zivilisten. Dabei stürmen mehrere Menschen auf einen weißen Mann mit einem Gewehr zu, während dieser auf sie schießt. Einer davon fällt zu Boden.