Nadarajah übt Kritik am Umfeld

Die besten Zeiten der Bestzeiten sind längst vorbei. Am Donnerstag verpasste sie das Finale über 50 Meter Delfin, heute geht sie die 50 Meter Rücken an. Medaillenchancen? Gleich null. „Ich habe mich zuletzt eher über die Delfindistanz wohlgefühlt. Aber ein Finaleinzug ist machbar“, sagt Nadarajah, der eine Umstellung zu schaffen machte. „Ich habe das ganze letzte Jahr bei Zeljko Jukic auf die 100-Meter-Distanzen trainiert, auch in Hinblick auf Olympia. Jetzt war es schwer, wieder auf die 50 Meter zu gehen.“ Aber auch in den Jahren zuvor war sie wenig erfolgsverwöhnt. „Ich kann nicht sagen, ob ich Fehler gemacht habe. Und das Wort „wenn“ existiert bei mir nicht. Ich bereue nichts.“

Probleme hätten viele junge Schwimmer in diesem Land. „Die Infrastruktur passt nicht, es gibt viel zu wenige Fitnesseinrichtungen. Wir haben nicht den Luxus, den Fußballer haben. Außerdem fehlt es an Toptrainern“, sagt die Wienerin, die nach einem Jahr im Wiener Stadionbad wieder in die Südstadt zurückgekehrt ist. Und die etablierten Schwimmer fehlen. Noch. „Dinko kann nächstes Jahr wieder bei der Langbahn-WM starten und wird wieder erfolgreich sein. Markus Rogan wird vermutlich auch nächstes Jahr nicht zurückkommen. Er hat sich bei der NADA abgemeldet.“