Ryan Lochte: Der schnellste Mann der WM

Die armen Bademeister. In Istanbul ist ein Herr dabei, der bei den Spielen in London zugab, es zu tun. Und danach gaben es viele zu. Nein, über Doping wird in Istanbul nicht so häufig gesprochen. Sondern über den Superstar der am Mittwoch beginnenden Kurzbahn-WM und dessen Bekenntnis: Der US-Schwimmer Ryan Lochte hatte ja während der Olympischen Spiele in London zugegeben, ab und zu ins Becken zu pinkeln Und obendrein gesagt: "Deshalb dürft ihr Kinder es auch tun."

Ryan Lochte ist nach dem Rückzug seines Landsmannes Michael Phelps immerhin der erfolgreichste Mitschwimmer der WM in Istanbul. 2010 in Dubai hat der mittlerweile 28-Jährige sechs Goldene und eine Silbermedaille geholt. Bei Olympischen Spielen tauchte er heuer mit der Goldmedaille über 400 Meter Lagen auf, vor vier Jahren siegte der ehemalige Konkurrent und Trainingspartner von Markus Rogan in Peking über 200 Meter Rücken.