Nach Wimbledon-Absage: Corona bricht mit den Sport-Traditionen

Seit 143 Jahren wird im Südwesten Londons ein Tennisturnier veranstaltet. Das Besondere an den Championships im All England Lawn Tennis and Croquet Club von Wimbledon ist nicht nur diese Zahl, sondern so ziemlich alles, was sich an der Anlage an der Church Road jeden Juli abspielt. Das älteste und wichtigste Tennisturnier der Welt trotzt nicht nur vielen Gegebenheiten der Moderne, sondern auch nahezu allen Umwelteinflüssen. In der langen Geschichte des Turniers gab es bisher nur einen Grund, die Spiele auf dem heiligen Rasen nicht beginnen zu lassen: Weltkriege. Am Mittwoch kam ein weiterer Grund hinzu.

Aufgrund der ungewissen Zukunftsaussichten sowie der Maßnahmen, die das Coronavirus weltweit nachsichzieht, sahen sich die Veranstalter gezwungen, die diesjährige Ausgabe abzusagen. An eine Verschiebung in den Herbst, wie es die Veranstalter der French Open angekündigt haben, dachten die Verantwortlichen in Wimbledon zu keiner Zeit. Zu schwierig ist die Instandhaltung der Rasenplätze über die heißen Sommermonate.

