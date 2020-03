Wie sich der Radsport gegen eine Absageflut wehrt

Alle Räder stehen still, wenn es so ein Virus will. Als wäre der Radsport nicht ohnehin schon brutal genug, ist derzeit auch völlig offen, wie es in der zum Stillstand gekommenen Saison weitergehen soll. Klar ist, dass die Frühjahrsklassiker ausfallen. Am Sonntag wäre Gent– Wevelgem an der Reihe gewesen, vor zehn Jahren hatte der Steirer Bernhard Eisel dort als Sieger den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert.

Klar ist auch, dass der Giro d’Italia nicht wie geplant am 9. Mai in Budapest beginnen wird. Aber sonst?

Das Saisonhighlight Tour de France hängt in den Seilen. Bis zum 15. Mai wollen sich die Veranstalter der Amaury Sport Organisation mit einer Entscheidung Zeit lassen. Ihr Vorteil im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten: Sie sind nicht auf Eintrittsgelder angewiesen, weil keine eingehoben werden.