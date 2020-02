Nach Thiem-Hype: ServusTV sichert sich Rechte für US Open

Ski statt Thiem

Dass der ORF die Spiele von Dominic Thiem nicht selbst zeigen konnte, schmerzt den Sportchef natürlich. Aber: "Wir haben auch laufende Verträge mit Sendeverpflichtungen wie beim Skifahren, bei den Nordischen oder der Formel 1." So liefen statt Thiems Final-Spiel auf ORF1 eben der Super-G der Frauen, bzw. der Riesentorlauf der Herren. ServusTV wird jedenfalls hoffen, dass Thiem bei den US Open diesmal deutlich weiterkommt als im Vorjahr. Da scheiterte er noch in Runde eins überraschend an Thomas Fabbiano.