Nach Rassismus-Debatte: Edmonton Eskimos ändern den Namen

Die in der Canadian Football League spielenden Edmonton Eskimos kündigten am Dienstag eine Namensänderung an. Dem vorangegangen war Kritik, dass die Bezeichnung Eskimos abwertend gegenüber der indigenen Bevölkerung sei. Zuletzt hatte auch das NFL-Team aus Washington erklärt, dass es künftig nicht mehr als Redskins einlaufen und sein Klub-Logo ändern werde.