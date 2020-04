Nach Unglück: Bryant-Tochter posthum in WNBA aufgenommen

Für ihre Tochter wäre "ein Traum wahr geworden", sagte Vanessa Bryant, Giannas Mutter, in einer Video-Botschaft über die Geste. "Sie wollte eine der größten Sportlerinnen aller Zeiten werden, genau wie ihr Vater." Der WNBA-Draft hätte eigentlich in New York stattfinden sollen, wurde wegen der Coronavirus-Pandemie aber als virtuelle Veranstaltung durchgeführt. Die neue WNBA-Saison, die am 15. Mai hätte beginnen sollen, ist auf unbestimmte Zeit verschoben.