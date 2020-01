Nach erster EM-Niederlage: "Turnier ist noch nicht vorbei"

Pajovic versuchte im Hinblick auf das nächste schwere Spiel am Samstag (18.15 Uhr/live ORF 1) gegen Spanien das Positive mitzunehmen. "Wir haben in der zweiten Hälfte gesehen, dass alles möglich ist, wenn wir kämpfen", betonte der einstige Weltklassespieler und hoffte, "dass wir in den nächsten Spielen nicht mit so viel Respekt starten". Flügel Robert Weber, mit sechs Toren bester ÖHB-Werfer, wünschte sich mehr Lockerheit: "Die Körpersprache war eine andere als in den ersten drei Partien. Wir müssen das ganze genießen, mehr Spaß reinkriegen. Solche Spiele kommen nicht wieder."