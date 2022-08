Nach Doppel-Gold bei EM: Polcanova erstmals in den Top 10 der Welt

Österreichs Tischtennis-Ass Sofia Polcanova darf sich nach dem Sensations-Erfolg bei der EM in München über den nächsten Meilenstein ihrer Karriere freuen. Die Doppel-Europameisterin machte in der Weltrangliste fünf Plätze gut und ist als Zehnte nun erstmals überhaupt in den Top 10 zu finden. Sie ist neben der achtplatzierten Deutschen Han Ying die einzige Europäerin im Ranking.