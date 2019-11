Nach dem Austria-Brief: Heute folgt die Antwort der Fans

Es herrscht ein reger Schriftverkehr am Verteilerkreis in Wien-Favoriten. Das Austria-Präsidium hat am Freitag einen offenen Brief an die Fans geschrieben, in dem man auch Selbstkritik übte. "Wir alle bezeugen dieser Tage eine Austria, die nicht so performt, wie wir uns das erhoffen würden. Und ja, es sind unsere Leistungen und Ergebnisse, die den Grundauslöser für all die Unzufriedenheit und all die Emotionen bilden."