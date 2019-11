Austria an Fans: "Einigen nicht klar, wofür der Verein steht"

Am Sonntag wartet nun das Heimspiel gegen Mattersburg. Die Burgenländer liegen nur zwei Punkte hinter der Austria auf Tabellenrang 10. Ein Sieg der Wiener ist in der aktuellen Situation daher umso wichtiger. Vor dem Bundesliga-Wochenende wandte sich nun das Präsidium des Vereins mit einem offenen Brief an die eigenen Fans:

"Wir alle bezeugen dieser Tage eine Austria, die nicht so performt, wie wir uns das erhoffen würden. Und ja, es sind unsere Leistungen und Ergebnisse, die der Grundauslöser für all die Unzufriedenheit, all die Emotionen bilden, die zuletzt große Folgereaktionen hervorgerufen haben. Das ist Fakt, das ist uns klar und dieses Bewusstsein muss ganz deutlich festgehalten werden. Der Klub wird im Wettkampf mit anderen Vereinen aktuell nicht den Ansprüchen gerecht. Punkt", heißt es von Seiten der Austria.

"Häufigkeit und Ausmaß an Fehlverhalten"

Trotz den derzeitigen Misserfolgen auf sportlicher Ebene gebe es aber in den letzten zweieinhalb Jahren "erstaunlich viele, gut funktionierende Projekte, die Teile der Fanszene und der Klub gemeinsam auf die Beine gestellt haben." Dabei habe es mitunter auch "kleinere Enttäuschungen" gegeben. "Nichtsdestotrotz wurde bis vor kurzem klar erkennbar aufeinander zugegangen, inklusive einiger Vertrauensvorschüsse – auch wenn diese womöglich nicht immer zur Gänze als solche wahrgenommen wurden."