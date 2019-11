Die Austria hat alle Hände voll zu tun

Neben der verbandsrechtlichen Frage der Stadionverbote behalte man sich zudem vor, angesichts einer drohenden saftigen Geldstrafe durch die Liga in Regress gegen Einzelpersonen zu gehen. „Wir müssen da auch Zeichen setzen. Solche Leute muss man rigoros vom Fußballplatz weg bringen.“ Die Austria hat noch offene Regress-Forderungen aus der Gruppenphase der Champions League vom Herbst 2013!

Ein ganz anderes Paar Schuhe ist die sportliche Krise. „Es ist mathematisches Faktum, dass wir dem Abstiegskampf näher sind als dem Kampf um die internationalen Startplätze“, erklärte Kraetschmer weiter. Das Ziel Top 6 zu revidieren, sei in keinem Fall ein Thema: „So lange wir diese Chance haben, werden wir um diese Chance kämpfen.“ Auch der im Sommer geholte Trainer Christian Ilzer stehe nicht in Frage. „Der Weg ist steinig, aber wir gehen den Weg gemeinsam“, betonte Kraetschmer. Kritik am Kader kann er nachvollziehen: „Die Erkenntnis ist, dass die Mannschaft umgebaut werden muss.“ Nur wird die finanzielle Lage des Vereins Handlungen im sportlichen Bereich schon im Winter eher nicht ermöglichen.