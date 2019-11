Nach Skandal: Diese Fans braucht die Austria nicht

Das 0:2 gegen den LASK war das eine, was die Austrianer am Sonntagabend in Pasching zu verdauen hatten. Das andere wog noch viel schwerer und ließ die Verantwortlichen in den Stadionkatakomben fassungslos und Kopf schüttelnd zurück. Die mitgereisten Fans hatten für einen Skandal gesorgt, nach 80 Minuten Pyrotechnik gezündet, Leuchtraketen in einen neutralen Sektor geschossen, wo Mütter mit ihren Kleinkindern dann flüchteten.

Austrias Sportvortand Peter Stöger fand ganz klare Worte: "Das ist doch kein Fanverhalten. Das ist unwürdig, gefährlich, zudem verboten und unentschuldbar." Es handele sich um einen Tabubruch, dem man nachgehen muss. Die Austria will sich in den nächsten Tagen die Videoaufzeichnungen aushändigen lassen. Stöger: "Man muss die Möglichkeiten ausschöpfen, um herauszufinden, wer das war."

AG-Vorstand Markus Kraetschmer, der bei den Fans schwer in der Kritik steht, meinte: "Was mir mehr als die Niederlage im Magen liegt, ist das Verhalten von manchen sogenannten Fans. Wenn man gegen meine Person Unmut äußert, dann ist das zu akzeptieren. Das ist freie Meinungsäußerung. Aber was mit Leuchtstiften und Rauchbomben passiert ist, da müssen wir uns bei allen anderen Zuschauern entschuldigen."

Man will die Übeltäter ausforschen, Stadionverbote aussprechen und überlegt auch Regressmaßnahmen. Denn der Austria droht eine Strafe von mindestens 50.000 Euro. "Solche Leute brauchen wir nicht, in keinem Stadion Österreichs. Das muss unser Signal sein. Wir brauchen nicht diese Art von Untertützung und auch nicht von solchen Leuten."