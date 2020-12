Corona-Fall: Tischtennis-Team muss nun in der CL mit Kindern spielen

Wie Wels vermeldete, gab Adam Szudi von der ersten Mannschaft einen positiven Coronatest ab. Damit mussten auch seine Teamkollegen Andreas Levenko und Frane Kojic sowie Trainer David Huber in eine zehntägige Quarantäne. Im Fall eines Nichtantretens in Düsseldorf würde Wels von allen europäischen Wettbewerben im weiteren Saisonverlauf ausgeschlossen werden. Beim Turnier in Deutschland trifft Wels von Freitag bis Sonntag auf den deutschen Meister Saarbrücken, den dänischen Klub Roskilde und Frankreichs Spitzenreiter Pontoise.

Klarer Außenseiter

Die Oberösterreicher sind natürlich klarer Außenseiter. Rzihausek kommt normal in der 2. Bundesliga zum Einsatz, Hodina in erster Linie in der Landesliga. Einzig Gabor Böhm hat aus dem nach Düsseldorf gereisten Spielertrio Erfahrung in der Champions League. Begleitet wurden sie vom sportlichen Leiter Helmut Giglmayer. Die Schüler bekamen von ihren Schulen frei. "Die Direktoren haben da mitspielen müssen, weil sie doch sehr kurzfristig frei gebraucht haben", berichtete Obmann Gerhard Demelbauer.