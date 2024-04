Nach Bandscheibenvorfall: Ruder-Star Lobnig kämpft um Olympia

Man kann schon sagen, dass Ruder-Star Magdalena Lobnig das Wasser bis zum Hals gestanden ist. Ein Bandscheibenvorfall wenige Monate vor den Olympischen Spielen in Paris ist so ziemlich das dümmste, was einem Sportler widerfahren kann.

Der große Schock ist nach der jüngsten Untersuchung einer kleinen Erleichterung gewichen."Wir können einen Schritt weiter gehen", sagt die Kärntnerin.