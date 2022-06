Nach Auftritt in der Saudi-Liga: Golf-Tour sperrt Bernd Wiesberger

Zusätzlich zu einer Strafzahlung in Höhe von 100.000 Pfund dürfen Wiesberger und Kollegen nicht an den folgenden drei Turnieren der DP World Tour teilnehmen, darunter fallen auch die prestigeträchtigen Scottish Open.

Zudem ließ man wissen, dass weitere Teilnahmen an Turnieren der neuen LIV-Serie weitere Sanktionen nach sich ziehen werden. Wiesberger steht auch im 48 Mann starken Aufgebot für das zweite LIV-Turnier in Portland (USA), das von 30. Juni bis 2. Juli über die Bühne gehen wird. Derzeit spielt Österreichs erfolgreichster Golfer bei den BMW Open in München, einem Turnier der DP World Tour.