Nach Schröcksnadel-Abgang: Pokerspiel um Österreichs Spitzensport

Der olympische Wintersport präsentiert sich geschlossener, auch wenn der Curling-Verband einen Kandidaten nominiert hat. Rodel-Präsident Markus Prock wird in den Beirat einziehen, Ski-Generalsekretär Christian Scherer wird in der Spitzensportkommission Peter Schröcksnadel ersetzen. Bei den nicht-olympischen Verbänden ist die Sache ebenfalls klar: Football-Boss Michael Eschlböck wird in den Beirat gewählt, Sport-Austria-Geschäftsführer-Stellvertreter Christian Gormasz in die Spitzensportkommission.