Basketball-Präsident: "Anschober richtet unfassbare Langzeitschäden an"

Aber auch die Zahlen der infizierten Kinder steigen.

In der Klasse dürfen die Kinder sechs Stunden nebeneinander sitzen, danach noch schnell am Vorplatz spielen oder im Bus miteinander Handy schauen. Für den Weg zum Sportplatz oder in die Halle reicht es trotz Tests und Präventivmaßnahmen aber unserem Herrn Gesundheitsminister leider nicht. Das ist ein Riesenskandal.

Was stört Sie am Gesundheitsminister?

Wo es uns die Haare aufstellt, ist wenn Herr Anschober zum wiederholten Male in abendlichen Talks erklärt, dass die richtigen Entscheidungen auch für ihn fast nicht nachvollziehbar sind. Unser Minister rühmt sich damit, dass in seinen Beratergremien eine Hälfte für und die andere gegen eine Maßnahme stimmt, er sich aber dann immer als Anhänger eines scheinbar sicheren Weges für diesen entscheidet.

Was ist aus Ihrer Sicht falsch daran?

Dafür braucht es aber keinen hoch dotierten Politikmanager. So ein Verhalten würde in der Wirtschaft eine umgehende Neubesetzung zur Folge haben. Dafür bezahlt ein Shareholder nicht. Ohne es überhaupt zu verstehen, richtet Minister Anschober damit aber unfassbare Langzeitschäden an.