Muster: "Ich bereue nichts, außer..."

Fehlen heute die Typen?

Sicher. Damals hat der eine Serve and Volley gespielt, der andere hat nur die Grundlinie gekannt, fast alle standen für ein Spiel. Heute ist alles monoton, wer spielt heute beispielsweise noch eine einhändige Rückhand? Damals hast du zehn Spieler auf der Straße gekannt, heute erkennt kaum jemand die Spieler, die hinter den Top 4 stehen. Aber vergessen wir nicht: Damals wurde Tennis viel öfter im TV gebracht.



Auch dank Ihnen. Sie wurden 1996 Nummer eins der Welt. Ihre Erinnerungen an diesen 12. Februar?

Es war ein verrückter Tag. Ich bin die ganze Nacht gereist, weil wir von einem Daviscup-Spiel in Südafrika zurückkamen. Am selben Tag habe ich noch in Dubai gegen den Australier Stolle verloren. Da haben alle gesagt und geschrieben, der ist Nummer eins und verliert gegen den Stolle. Die Leute sehen ja nur das Ergebnis Schwarz auf Weiß, nicht mehr.



Sie haben im Vorjahr ein Comeback gefeiert. Ist das jetzt die dritte Karriere? Stichwort Key Biscayne, 1989, als Sie ein Betrunkener umgefahren hat und Sie eine schwere Knieverletzung erlitten haben. Haben Sie damals an ein Karriereende gedacht?

Nein, weil mir damals die Tragweite der Verletzung nicht so bewusst war. Aber das Training war genauso hart wie es jetzt der Fall ist. Mit einem grundlegenden Unterschied: Damals ging es um die Existenz, da war es harte Arbeit - heute mache ich es aus Spaß. Aber es stimmt, das jetzt ist die dritte Karriere.



Ihre Erfolge standen ebenso im Mittelpunkt wie die gelebte Feindschaft mit Horst Skoff. Wie beurteilen Sie diese heute?

Das wurde ein bisschen hochgespielt und vor allem von unseren Managern verstärkt. Da ging es auch um gekränkte Eitelkeiten, weil mein Manager erfolgreicher war, egal, was er anfasste.



Gab es irgendwann eine Aussprache oder eine Versöhnung mit Skoff?

(Sehr ernst, Anm.) Nein, das gab es leider nie.

Haben Sie nach dem Comeback eigentlich viele eMails nach bekommen?

Ich bin in der IT-Geschichte ganz weit hinten. Ich bin froh, wenn ich das Handy zum Telefonieren gebrauchen kann (lacht). Natürlich, aber es kam auch immer wieder die Frage: "Warum tut sich der das an?" Gegenfrage: Warum soll ich mir etwas antun, wir leben in keiner Diktatur, in der einem alles aufgezwungen wird. Ich habe meinem Körper noch nie soviel Gutes getan. Ich bin eben immer ein extremer Typ, der macht, was er für richtig hält.



Manche ziehen einen Vergleich mit Michael Schumacher, der in die Formel 1 zurückgekommen ist....

Er kann sich eher auf das Material ausreden als ich. Im Ernst: In der Formel 1 hat sich nach seinem Rückzug damals die Fahrweise stark geändert, im Tennis die Spielweise. Und das merkt man bei uns.



Sieht man Sie nächstes Jahr definitiv nicht mehr in Kitzbühel oder Wien?

Nein, ich habe letztes Jahr bei diesem tollen Turnier spielen dürfen und werde heuer auch wieder ein tolles Erlebnis haben. Jetzt ist Schluss. Denn sonst wird es irgendwann fad.



Gibt es etwas, was Sie heute bereuen?

Nein. Oder vielleicht doch: Dass ich damals etwas zu früh aufgehört habe.