"Muhammad Ali verwandelte Brutalität in Poesie"

Dieses Interview fand im Dezember 2001 anlässlich der Premiere des Michael Mann-Films "ALI" mit Will Smith statt. Der Champ litt zu diesem Zeitpunkt schon über 15 Jahre an Parkinson. Die Antworten kamen langsam und stockend, waren aber nicht weniger pointiert.

Was halten sie von Will Smith als Muhammed Ali in diesem Film?

Muhammad Ali: Er ist okay. Er hat ganz gut boxen gelernt. Für den Film reicht es auf alle Fälle. Er hat nur ein Problem: er ist einfach nicht so hübsch wie ich.

Sie beschreiben Ihren Kampfstil als 'Tanze wie ein Schmetterling, stich zu wie eine Biene' (dance like a butterfly, sting like a bee). Was genau meinen Sie damit?

Ich habe den Kampf immer als Tanz betrachtet. Meine Füße waren immer schneller als die meiner Gegner. Ich habe sie damit abgelenkt und im richtigen Moment zugeschlagen. Das war mein Stil. Ich war im Ring wie Elvis. Er hatte seinen Elvis-Hüftschwung, ich hatte meinen Ali-Shuffle.

Sie sagten einmal, dass Sport und Showbusiness dasselbe sei. Wieviel Showbusiness ist im Boxkampf?

Ich hab immer gesagt, dass ich ein Entertainer bin, aber die meisten Boxer geben das nicht zu. Was im Ring passiert ist in meinem Fall immer 60% Showbusiness und 40% Boxen gewesen. Ich war immer einzigartig.

Sie haben 1979 einen Film mit Kris Kristofferson gedreht, FREEDOM ROAD. Hat Sie die Schauspielerei danach nie wieder gereizt?

Ich wollte ein Filmstar werden. Aber ich sage Ihnen was: es gab damals eine Verschwörung, Schwarze aus Filmen fernzuhalten. Schwarze und hübsche schwarze Mädchen. Nein, nein, ich sage das jetzt, auch wenn es vielleicht eine Kontroverse auslöst. Als ich jung war, gab es weiße Restaurants und schwarze Restaurants, Toiletten für Weiße und Toiletten für Schwarze. Wir Schwarze mussten im Bus hinten sitzen, wenn wir überhaupt mitfahren durften. Im Boxsport bin ich der Größte. Ich war betrunken vom Erfolg, ich wollte Erfolg, und wo auch immer ich war, ich wollte der Beste sein. Das hätte ich im Film nie erreicht. Die Segregation ist heute vielleicht vorbei, aber wir Schwarze sind immer noch in der Küche, was Hollywood betrifft. Als ich diesen Film machte, gab es natürlich schwarze Filme. Schwarze Filme für ein schwarzes Publikum. Wenn ein Schwarzer in einem weißen Film mitgespielt hat, dann war er immer der Kriminelle, der Sklave, der Drogendealer und auf jeden Fall hässlich. Ihr hattet Robert Redford, Paul Newman, Charlton Heston, Kris Kristofferson. Alles sehr fesche Männer. Bei uns Schwarzen wurde immer nur der Hässlichste engagiert. Es wird jetzt besser. Dass Will Smith mich spielt – auch wenn er nicht so hübsch ist wie ich – ist ein Schritt nach vorn. Aber es ist immer noch ein weiter Weg.

Sie haben sich nie ein Blatt vor den Mund genommen. Die Presse nannte Sie die Louisville-Lippe [Anm.: nach seinem Geburtsort Louisville, Kentucky]. Aber als Sie den Militärdienst verweigerten, hatten Sie da keine Angst vor den Folgen?

Ich war damals schon zu berühmt, um den Mund zu halten. Ich wusste, die können mir meinen Pass wegnehmen. Ich wusste, ich setze meine Karriere aufs Spiel – und sie haben mir für drei Jahre meine Lizenz weggenommen und meinen Titel - aber ich wusste auch, dass ich sicher nicht in ein anderes Land, nach Vietnam gehen und dort dieselben armen Trottel abknallen würde, zu denen meine Rasse im eigenen Land gehört. Es sind immer die Ärmsten, die draufzahlen. Und die Ärmsten in Amerika sind immer noch die Schwarzen. Ich habe früher immer in den schwarzen Teilen der Stadt trainiert, bin dort gejoggt, wo meine Leute waren. Einmal hielt mich die Polizei auf: ‘Mister Ali, Sie sollten hier nicht laufen.’ Warum? Weil die Polizei einen schwarzen Mann, der rennt, entweder in Haft nimmt oder abknallt.

Wie gehen Sie heute mit Ihrem Ruhm um im Gegensatz zu früher?

Ich bin immer noch der einzige Amerikaner, den sogar die Russen lieben. Ich habe mehr als 30 Weltpolitiker kennengelernt, wurde mitten im Kalten Krieg von Brezhniev im Kreml empfangen. Heute ist mir am wichtigsten, dass ich jungen Menschen helfe, dass ich sie inspiriere, ihren Träumen und Zielen zu folgen, so wie ich das getan habe.

von Elisabeth Sereda