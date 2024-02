Mountainbike-Star Mitterwallner und ihre großen Saisonziele

In der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele im Sommer in Paris bestreitet die zweifache Marathon-Weltmeister neue Wege.

Mona Mitterwallner ist schon wieder ganz in ihrem Element. Die 23-jährige Mountainbikerin hat so einen Bewegungsdrang, dass sie selten einmal leiser tritt.

Mona Mitterwallner wird erstmals an einem mehrtägigen Etappenrennen teilnehmen. An der Seite der Südafrikanerin Candice Lill startet die Silzerin beim " Tankwa Trek ", einem anspruchsvollen viertägigen Mountainbike-Bewerb in Südafrika.

Die Tirolerin nimmt diese Strapazen auf sich, um sich für die zwei Saisonhöhepunkt einzustimmen. Denn im Jahr 2024 brauchen die Mountainbiker einen langen Atem . Einerseits warten die Olympischen Spiele in Paris, dazu stehen auch die Weltmeisterschaften in Andorra auf dem Programm.

"Meine absoluten Ziele sind das Cross Country-Rennen bei den Olympischen Spielen in Paris und die MTB-Weltmeisterschaften in Andorra. Gerade daran habe ich super Erinnerungen, denn dort holte ich am 27. August 2023 meinen ersten Weltcupsieg", sagt Mitterwallner, die im April in Brasilien in den Weltcup einsteigt.