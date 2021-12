Mountainbike-Jungstar Mitterwallner jagt den Weltcup-Gesamtsieg

Verständlich, dass die Seriensiegerin aus Silz in der Mountainbike-Szene eine gefragte Sportlerin ist und sich die Teams um den Jungstar reißen. Vor dem Sprung in den Weltcup unterzeichnete Mona Mitterwallner einen Profivertrag bei Cannondale Factory Racing, bis 2024 wird sie für die deutsche Mannschaft in die Pedale treten.

"Ich hatte viele Gespräche mit mehreren Teams. Ausschlaggebend für Cannondale war die Aussage des Teammanagers, dass die Performance für ihn vordergründig ist. Das wichtigste ist der Erfolg und genau dafür lebe ich. Ich lege meinen Fokus auf die Rennen und das Training, das Team kümmert sich um den Rest. Ich kann mich rein auf meinen Sport konzentrieren", sagt Mitterwallner.